В ЦБ рассказали о ключевой ставке в 2024 году

Банк России повысил прогноз уровня ключевой ставки в 2024 году до 13,5-15,5 %

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 12,5-14,5 процента до 13,5-15,5 процента, следует из материалов регулятора.

Также поднялся с 7-9 до 8-10 процентов ожидаемый уровень показателя на 2025 год. Оценки были скорректированы на фоне озвученного 16 февраля решения совета директоров ЦБ РФ сохранить ключевую ставку ЦБ РФ в 16 процентов годовых.

Цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), начавшийся в июле 2023 года, приостановлен. При это начать снижать ставку не позволяет в том числе стабильно высокий спрос, опережающий возможности расширения производство товаров и услуг, рассказали в Центробанке.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки Центробанка может начаться во втором полугодии 2024 года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции.