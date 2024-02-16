Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:16, 16 февраля 2024Экономика

В ЦБ рассказали о ключевой ставке в 2024 году

Банк России повысил прогноз уровня ключевой ставки в 2024 году до 13,5-15,5 %

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 12,5-14,5 процента до 13,5-15,5 процента, следует из материалов регулятора.

Также поднялся с 7-9 до 8-10 процентов ожидаемый уровень показателя на 2025 год. Оценки были скорректированы на фоне озвученного 16 февраля решения совета директоров ЦБ РФ сохранить ключевую ставку ЦБ РФ в 16 процентов годовых.

Цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), начавшийся в июле 2023 года, приостановлен. При это начать снижать ставку не позволяет в том числе стабильно высокий спрос, опережающий возможности расширения производство товаров и услуг, рассказали в Центробанке.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки Центробанка может начаться во втором полугодии 2024 года, когда станет понятна устойчивость тренда на замедление инфляции.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности

      Захарова назвала саморазоблачительной реакцию Запада на смерть Навального

      Генсек НАТО призвал Россию опубликовать факты о смерти Навального

      Популярный блогер рассказал о раздражающем поведении при онлайн-знакомствах

      Шольц объявил о новом пакете помощи Украине на 1,1 миллиарда евро

      В парламенте Литвы призвали активнее сносить советские памятники

      В Армении назвали дезинформацией сообщения Азербайджана об обстрелах

      Центробанк повысил прогноз роста российской экономики

      В Южной Америке обнаружен старейший наскальный рисунок

      Домохозяек призвали приманивать мокриц картошкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше