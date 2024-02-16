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13:27, 16 февраля 2024Забота о себе

Врач научила россиян отличать инфаркт от похожего по симптомам заболевания

Спортивный врач Чистякова: острый инфаркт можно перепутать с панкреатитом

Фото: Voronaman / Shutterstock / Fotodom

В ряде случаев острый инфаркт можно перепутать с приступом панкреатита, предупредила спортивный врач Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» кандидат медицинских наук научила россиян отличать эти заболевания друг от друга.

По словам Чистяковой, боли при панкреатите обычно возникают в верхней части живота и могут отдавать в левую руку (плечо, лопатку), что характерно и для острого инфаркта. При инфаркте также может возникать боль в районе желудка, за грудиной.

Главное различие приступов в том, что боль при остром инфаркте длится несколько часов, при остром панкреатите — несколько дней

Александра Чистяковаспортивный врач

Также, продолжила врач, при инфаркте случается однократная рвота. При приступе панкреатита человека рвет постоянно, к этому добавляются диарея и метеоризм, объяснила Чистякова разницу между этими похожими симптомами.

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«При инструментальной диагностике инфаркт будет сопровождаться характерными изменениями на кардиограмме», — добавила врач.

Напоследок Чистякова обратила внимание на то, что оба заболевания могут развиться одновременно. Поэтому при первых признаках приступов необходимо сразу обраться к врачу, сделать ЭКГ и сдать анализы крови и мочи.

Ранее Чистякова рассказала о способах борьбы с ночными перекусами. Она отметила, что женщины едят по ночам чаще мужчин.

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      Вера Владзиевская
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