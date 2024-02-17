52-летний Ягр провел тренировку с клубом НХЛ

52-летний Яромир Ягр провел тренировку в составе «Питтсбурга»

52-летний хоккеист Яромир Ягр провел тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

Чешский хоккеист приехал в Питтсбург на церемонию поднятия свитера с его номером под своды домашней арены клуба. Это произойдет 18 февраля перед матчем с «Лос-Анджелесом». Ягр станет третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», номер которого выведут из обращения. Ранее этого удостоились Марио Лемье и Мишель Бриэр.

Яромир Ягр провел в «Питтсбурге» 11 лет и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В данный момент чех продолжает профессиональную карьеру. Он выступает за команду своего родного города «Кладно», владельцем которой сам и является. Ягр занимает первое место в истории хоккея по количеству заброшенных в официальных матчах шайб.

Ранее Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ. По словам чеха, отъезд в омский «Авангард» помог ему позднее вернуться в НХЛ еще на семь лет. За «Авангард» Ягр играл с 2004-го по 2005 год, а затем с 2008-го по 2011-й.