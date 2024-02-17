Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
3:0
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:0
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Калгари Флэймз
Завтра
00:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
01:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
06:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:24, 17 февраля 2024Спорт

52-летний Ягр провел тренировку с клубом НХЛ

52-летний Яромир Ягр провел тренировку в составе «Питтсбурга»
Яромир Ягр (справа)

Яромир Ягр (справа). Фото: Gene J. Puskar / AP

52-летний хоккеист Яромир Ягр провел тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

Чешский хоккеист приехал в Питтсбург на церемонию поднятия свитера с его номером под своды домашней арены клуба. Это произойдет 18 февраля перед матчем с «Лос-Анджелесом». Ягр станет третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», номер которого выведут из обращения. Ранее этого удостоились Марио Лемье и Мишель Бриэр.

Яромир Ягр провел в «Питтсбурге» 11 лет и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В данный момент чех продолжает профессиональную карьеру. Он выступает за команду своего родного города «Кладно», владельцем которой сам и является. Ягр занимает первое место в истории хоккея по количеству заброшенных в официальных матчах шайб.

Ранее Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ. По словам чеха, отъезд в омский «Авангард» помог ему позднее вернуться в НХЛ еще на семь лет. За «Авангард» Ягр играл с 2004-го по 2005 год, а затем с 2008-го по 2011-й.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

      Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

      В США призвали Байдена перестать поддерживать нацистов на Украине

      В Минобороны рассказали о достижении важной цели после освобождения Авдеевки

      Подсчитаны потери ВСУ в боях за Авдеевку

      Зеленский признал превосходство российских войск над ВСУ

      Опубликовано видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ

      «Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Челси» в АПЛ

      Алиев сообщил о приверженности Азербайджана мирному процессу с Арменией

      52-летний Ягр провел тренировку с клубом НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше