В Германии голодные бобры повредили 200-летние буки на берегу Цвикауэр-Мульде

В Германии бобры из-за нехватки еды повредили несколько старых буков возрастом в несколько веков. Об этом сообщает Suddeutche Zeitung.

Голодные животные достаточно сильно погрызли несколько 200-летних буков на берегу Цвикауэр-Мульде в парке Вексельбург в Саксонии. Обычно бобры не трогают эти деревья, поэтому такое поведение экологи связывают с отсутствием альтернативных источников питания.

Поврежденные деревья, по мнению специалистов, спасти не удастся. Оставшиеся буки планируют защитить при помощи металлической сетки на стволах. Администрация парка также рассматривает высадку новых видов деревьев и растений, которые обеспечат бобров пищей.

Ранее сообщалось, что в США бешеный бобр напал на маленькую девочку, когда она купалась в озере. Ребенка спас отец, который начал бить животное тупым предметом.