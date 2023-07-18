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20:17, 18 июля 2023Из жизни

Бешеный бобр покусал купавшуюся в озере девочку

WDUN: в США зараженный бешенством бобр покусал купавшуюся в озере девочку

Фото: Tim Umphreys / Unsplash

В США бешеный бобр напал на маленькую девочку и поплатился жизнью. Об этом сообщает WDUN.

Девочка купалась в озере Ланьер в штате Джорджия вечером 8 июля, когда бобр внезапно набросился на нее и покусал за ногу. Отец ребенка бросился на помощь и забил агрессивного грызуна тупым предметом. Девочку госпитализировали, а тело бобра забрали в лабораторию для установления причины нападения.

Анализы выявили, что грызун был заражен бешенством. Как рассказал сотрудник департамента природных ресурсов Джорджии Дон Макгоуэн, вес бобра составлял около 23 килограммов. «Как только вирус бешенства попадает в мозг животного — в данном случае бобра, — оно просто сходит с ума», — пояснил он.

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В настоящее время пострадавшая восстанавливается от полученных травм, ее жизни ничего не угрожает. Власти округа Холл установили знаки, предупреждающие людей о наличии в районе вируса бешенства. Они призвали жителей близлежащих населенных пунктов следить за поведением животных и вакцинировать домашних питомцев во избежание заражения.

Ранее сообщалось, что в Индии два леопарда проникли в жилой район и напали на людей. Очевидцы спрятались в домах и сразу сообщили властям о появившихся на улицах хищниках, однако скрыться успели не все.

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    Алиса Удовик
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