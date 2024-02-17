«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Челси» в АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в матче 25-го тура АПЛ — 1:1

«Манчестер Сити» ушел от поражения в матче с «Челси» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч 25-го тура АПЛ, проходивший в Манчестере, завершился вничью — 1:1. На 42-й минуте «Челси» вышел вперед усилиями Рахима Стерлинга. «Манчестер Сити» сравнял счет на 83-й минуте, отличился Родри Эрнандес.

После 25 туров АПЛ «Манчестер Сити» имеет в активе 54 очка и располагается на третьем месте таблицы. «Челси» с 36 очками занимает восьмое место.

14 февраля «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой английского клуба со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Кевин де Брейне, Бернарду Силва и Фил Фоден. Ответная игра состоится 6 марта.