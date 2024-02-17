Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
3:0
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:0
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Калгари Флэймз
0:2
Перерыв
live
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
01:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Сегодня
06:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
23:52, 17 февраля 2024Спорт

Мбаппе остался в запасе на матч ПСЖ после разговора с президентом клуба об уходе

Мбаппе остался в запасе на матч ПСЖ после разговора с президентом клуба об уходе

Фото: Matthieu Pattier / AP

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе остался в запасе после разговора с президентом об уходе из клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Француз не попал в стартовый состав на матч Лиги 1 против «Нанта». Ранее Мбаппе объявил руководству парижского клуба о том, что уйдет по окончании сезона на правах свободного агента. По данным европейских СМИ, Мбаппе перейдет в «Реал».

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был удивлен решением форварда покинуть клуб в конце сезона. По информации RMC Sport, Аль-Хелаифи потеряет часть инвестиций, которые он вложил в Мбаппе.

Нападающий выступает за ПСЖ с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, забил 243 гола и сделал 105 результативных передач. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.

16 февраля была названа трансферная цель ПСЖ на замену Мбаппе. По информации L'Equipe приоритетным является вариант с нигерийским нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном. Парижане могут также рассмотреть кандидатуры египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и португальца Бернанду Силвы из «Манчестер Сити».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      Авдеевка перешла под контроль Российской армии. ВСУ бросили мощный оборонительный узел с вооружениями и военной техникой

      Малкин высказался о тренировке с 52-летним Ягром

      В украинском Днепре произошел взрыв

      В Госдуме прокомментировали взятие российскими военными Авдеевки

      Глава ЕК рассказала про 13-й пакет санкций против России

      Предсказан конец Атлантического океана

      Российские войска приступили к зачистке Авдеевки

      Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Байденом

      В МИД прокомментировали взятие Авдеевки

      Пушилин прокомментировал взятие Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше