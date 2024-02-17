Мбаппе остался в запасе на матч ПСЖ после разговора с президентом клуба об уходе

Мбаппе остался в запасе на матч ПСЖ после разговора с президентом клуба об уходе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе остался в запасе после разговора с президентом об уходе из клуба. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Француз не попал в стартовый состав на матч Лиги 1 против «Нанта». Ранее Мбаппе объявил руководству парижского клуба о том, что уйдет по окончании сезона на правах свободного агента. По данным европейских СМИ, Мбаппе перейдет в «Реал».

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был удивлен решением форварда покинуть клуб в конце сезона. По информации RMC Sport, Аль-Хелаифи потеряет часть инвестиций, которые он вложил в Мбаппе.

Нападающий выступает за ПСЖ с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, забил 243 гола и сделал 105 результативных передач. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.

16 февраля была названа трансферная цель ПСЖ на замену Мбаппе. По информации L'Equipe приоритетным является вариант с нигерийским нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном. Парижане могут также рассмотреть кандидатуры египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и португальца Бернанду Силвы из «Манчестер Сити».