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14:00, 16 февраля 2024Спорт

Названа трансферная цель ПСЖ на замену Мбаппе

L'Equipe: ПСЖ рассматривает Виктора Осимхена на замену Килиану Мбаппе
Килиану Мбаппе

Килиану Мбаппе. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен является приоритетной трансферной целью ПСЖ на замену Килиану Мбаппе, который решил покинуть клуб. Имя нигерийца назвал L'Equipe.

Помимо игрока неаполитанцев, парижане могут рассмотреть кандидатуры египтянина Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и португальца Бернанду Силвы из «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, что Мбаппе уведомил руководство ПСЖ о том, что летом уйдет из клуба. Уточнялось, что форвард пообщался с президентом парижан Нассером Аль‑Хелаифи и сообщил ему о своем решении.

3 февраля сообщалось что Мбаппе перейдет из ПСЖ в мадридский «Реал» летом 2024 года. Позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

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      Алексей Гусев
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