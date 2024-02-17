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20:40, 17 февраля 2024Спорт

Побит рекорд посещаемости матча КХЛ в Москве

На матче «Спартак» — «Ак Барс» был установлен рекорд посещаемости КХЛ в Москве

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На игре «Спартака» с «Ак Барсом» во дворце спорта «Мегаспорт» был установлен рекорд посещаемости для матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эту игру посетили 10 945 зрителей. Рекорд посещаемости для Москвы в матче «Спартака» с «Ак Барсом» немного опередил предыдущее достижение, 10 655 зрителей. Оно было установлено 27 января на встрече «Спартака» и «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ак Барса». У гостей дублем отметился Семен Кошелев, одна шайба на счету Кирилла Петрова. За несколько матчей до окончания регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» и «Ак Барс» идут в зоне плей-офф. Москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, казанский клуб — четвертый на Востоке.

11 февраля на арене СКА был установлен рекорд посещаемости всей КХЛ. Матч СКА против «Сочи» на новой арене в Санкт-Петербурге посетил 21 481 зритель.

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      Илья Костин
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