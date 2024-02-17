Полиция отказалась вмешиваться в конфликт экс-солистки «Стрелок» с Волочковой

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о клевете на балерину Волочкову

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о клевете на балерину Анастасию Волочкову по заявлению экс-солистки группы «Стрелки» Катерины Любомской. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что теперь певица намерена обратиться в прокуратуру.

Конфликт артисток начался в 2021 году, когда Любомская, проживая в соседнем с Волочковой доме, сняла видео, на котором балерина справляет нужду на своем участке. Певица выложила ролик в чат жителей поселка.

Балерина затем неоднократно высказывалась об экс-солистке «Стрелок» в оскорбительном ключе, за что та подала иск о защите чести и достоинства и выиграла дело. В 2022 год Тверской районный суд обязал танцовщицу выплатить исполнительнице 200 тысяч рублей. В 2024-м Волочкову обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей за хождение в туалет пол елку на собственном участке.