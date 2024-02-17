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23:29, 17 февраля 2024Спорт

Роналду обошел Месси по голам без учета пенальти

Роналду обошел Месси по голам без учета пенальти — 714 мячей против 713
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: AP

Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси по голам без учета пенальти. Об этом сообщает MessivsRonaldo.app в социальной сети X.

У 39-летнего португальца 714 мячей, у аргентинца — 713. Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра» открыл счет на 17-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 20-м туре Высшей лиги Саудовской Аравии. Этот гол стал для португальца 21-м за 19 игр. Также на его счету девять результативных передач. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата, а также занимает первое место по системе «гол плюс пас». Всего у португальца 875 мячей в 1206 матчах, у Месси — 821 гол в 1047 играх.

Роналду подписал трехлетний контракт с «Аль-Насром» в 2022 году. Его базовый оклад — 75 миллионов долларов в год, и больше 200 миллионов с учетом коммерческих выплат и доходов за роль амбассадора.

В февраля Роналду был назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года. Игрок заработал 275 миллионов долларов. Из них 215 миллионов он получил в клубе в качестве зарплаты. Второе место в рейтинге занял испанский игрок в гольф Джон Рам (203 миллиона). Третья позиция у Месси, его заработок составил 130 миллионов.

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      Илья Костин
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