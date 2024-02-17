Российский фигурист ответил на критику Тарасовой

Российский фигурист Дмитрий Алиев назвал смешной ситуацию с критикой Тарасовой

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал критику со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Его слова передает РИА Новости.

Алиев назвал ситуацию смешной. «Мы с большим уважением относимся к Татьяне Анатольевне, но вчера у меня был пожар. Не понял, что не так сделал. С пустой душой сидел», — заявил он.

16 февраля Алиев поделился, что из-за международной изоляции все старты стали одинаковыми. «Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете», — сказал фигурист. В ответ на это Тарасова заявила, что Алиев в этом сезоне ни разу хорошо не катался и ей не понятно, когда он успел перегореть.

Россияне пропускают международные соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев. Они были введены 1 марта 2022 года.