Российский фигурист ответил на критику Тарасовой
Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал критику со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Его слова передает РИА Новости.
Алиев назвал ситуацию смешной. «Мы с большим уважением относимся к Татьяне Анатольевне, но вчера у меня был пожар. Не понял, что не так сделал. С пустой душой сидел», — заявил он.
16 февраля Алиев поделился, что из-за международной изоляции все старты стали одинаковыми. «Они круто сделаны, не спорю, но я настолько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оскорблять ребят, но у меня нет драйва, понимаете», — сказал фигурист. В ответ на это Тарасова заявила, что Алиев в этом сезоне ни разу хорошо не катался и ей не понятно, когда он успел перегореть.
Россияне пропускают международные соревнования из-за санкций со стороны Международной федерации конькобежцев. Они были введены 1 марта 2022 года.