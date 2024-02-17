Шольц призвал ЕС тратиться на помощь Украине наравне с США

Олаф Шольц: помогать Украине нелегко, но странам ЕС надо тратиться наравне с США

Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны Европейского союза (ЕС) тратиться на помощь Украине наравне с США. Его слова передает РИА Новости.

«Я знаю, что это нелегко. Нелегко и здесь, в Германии. В других странах, как и у нас, тоже раздаются критические голоса, которые спрашивают — не лучше ли потратить эти деньги на другие цели?» — высказался канцлер ФРГ о помощи Киеву.

По мнению политика, без увеличения оборонного производства, а также солидарного и регулярного финансирования и вооружения Киева все остальное — «ничто». «Суть в том, что конфликт посреди Европы от нас много потребовал. Да, средств, которые выделяются сейчас и в будущем на нашу безопасность, не хватает в иных сферах, мы это ощущаем», — подчеркнул канцлер.

Шольц в качестве примера привел Вашингтон, который с начала конфликта выделил Украине чуть более 20 миллиардов долларов военной поддержки в год при ВВП в 28 триллионов долларов. «Сопоставимые усилия должны стать наименьшим, что предпримет любая европейская страна», — заявил политик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский порассуждал о вине Запада в оставлении Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки. По его мнению, украинской армии не хватает поставляемых западными странами средств противовоздушной обороны и артиллерии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки 17 февраля. Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.

