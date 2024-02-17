Зеленский порассуждал о вине Запада в оставлении ВСУ Авдеевки

Зеленский после оставления Авдеевки: Украину держат в дефиците боеприпасов

Запад держит Украину в искусственном дефиците боеприпасов. Об этом в контексте оставления Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки порассуждал на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский, намекнув, что Запад может быть виновен в провалах ВСУ, сообщает портал URA.RU.

По мнению Зеленского, ВСУ также не хватает поставляемых Западом средств противовоздушной обороны и артиллерии.

«Содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет [российскому лидеру Владимиру] Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий», — цитирует издание слова Владимира Зеленского.

Ранее он прокомментировал решение отступить из Авдеевки и назвал его логичным.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки 17 февраля. Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.