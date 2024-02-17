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14:21, 17 февраля 2024Спорт

Тренер раскрыла семь принципов стройности

Тренер Грушина заявила, что главный секрет стройности — влюбиться в процесс

Фото: Unsplash

Тренер и нутрициолог Юлия Грушина раскрыла семь принципов стройности. Ее слова приводит «Спортмастер Медиа».

В первую очередь специалист рекомендовала уделять внимание сбалансированному питанию и регулярной физической активности. «Всегда руководствуйтесь правилом "80/20", где 80 процентов рациона составляет полезная цельная еда и лишь 20 процентов остаются для любимых вредностей», — объяснила она. В тренировках Грушина посоветовала комбинировать кардио и силовую нагрузку.

Тренер рекомендовала соблюдать регулярность и постепенность. «Самый главный секрет успеха — не бежать за результатом, а влюбиться в процесс и тогда победа обеспечена», — заявила она. При этом необходимо сохранять положительное мышление и мотивацию.

Кроме того, эксперт отметила важность режима сна и отдыха, так как в этот период тело восстанавливается и адаптируется к полученной нагрузке. Перед началом занятий Грушина посоветовала проконсультироваться с врачами, чтобы подобрать максимально подходящий вариант снижения веса.

Чтобы оценить состояние тела, Грушина предложила воспользоваться формулой для вычисления Индекса Массы Тела (ИМТ). Для этого нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Полученный результат необходимо сверить со специальной таблицей.

Ранее была описана идеальная утренняя зарядка для похудения. Для начала было рекомендовано выполнить 20 отжиманий и 20 приседаний, затем лодочку, после — поднимать руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени. Последним упражнением станет планка с утяжелением.

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      Дарья Коршунова
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