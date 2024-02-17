В Совфеде ответили на проведение НАТО учений по подготовке к конфликту с Россией

Сенатор Косачев: у России нет планов по военным операциям в странах НАТО

Проведение НАТО учений с целью подготовки к потенциальному конфликту с Россией не имеет ничего общего с реальностью, потому что у России нет никаких планов по военным операциям в отношении стран альянса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил о том, что крупнейшие за последние десятилетия учения, которые сейчас проводит блок, посвящены подготовке к потенциальному конфликту с Россией.

По словам сенатора, с завершением холодной войны и прекращением межблокового противостояния суть стратегии НАТО не поменялась, и он продолжает действовать исключительно на российском направлении и в антироссийских целях. Все проводившиеся до сих пор учения альянса всегда преследовали одну и ту же цель — обеспечить сплоченность и боеготовность государств-членов именно вокруг гипотетической угрозы с российского направления, убежден он.

«Сейчас об этом заявляется открыто, и, с моей точки зрения, понятно, почему это происходит — потому что помимо военных задач сейчас возникают задачи чисто пропагандистского плана: демонизировать Россию, всеми силами развивать тезис о том, что от России исходит только угроза и что именно поэтому, во-первых, НАТО должно еще больше консолидироваться, во-вторых, военные расходы государств-членов НАТО должны возрастать, а, в-третьих, всеми силами нужно поддерживать оппонентов России, в данном случае, естественно, речь идет об Украине», — высказался Косачев.

В этой последовательности событий прослеживается очевидная логика, отметил сенатор. Однако, по его мнению, эта логика не имеет ничего общего с реальностью.

У России нет и, я надеюсь, никогда не будет никаких планов по военным операциям в отношении стран НАТО Константин Косачев вице-спикер Совфеда

«Что касается наших ответных мер, они предпринимаются, что называется, в текущем режиме, штатном режиме. Для нас не представляет никакой новости то, что НАТО — это антироссийский блок, и я уверен, что все необходимое по военной линии для того, чтобы купировать те угрозы, которые исходят со стороны НАТО в адрес России российскими Вооруженными силами и другими предназначенными на то службами предпринимаются в полном объеме», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия примет все меры для обеспечения безопасности в ответ на проведение НАТО военных учений Steadfast Defender 2024. «Активность НАТО увеличивает опасность непреднамеренных военных инцидентов», — предупредил дипломат.