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14:18, 17 февраля 2024Наука и техника

В России решили возродить один бренд смартфонов

Mobiltelefon: в ЕЭК зарегистрировали три российских смартфона Highscreen
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) зарегистрировали три новых смартфона российского бренда Highscreen, сообщил портал Mobiltelefon.

Заявителем оказалась компания «СМИ Холдинг», также известная как «Суверенная мобильная инициатива». В нотификации указаны три смартфона под брендом Highscreen: 13M, 13 Max5 и 13 Lite. В настоящее время неизвестно, какими будут характеристики смартфонов, а также какие на них будут установлены операционные системы.

Отмечается, что на новинках, скорее всего, не будет доступен Google Play, поскольку из-за санкционных ограничений российские производители не могут использовать сервисы Google на своих устройствах. Предполагается, что производитель выберет Android с магазином приложений RuStore либо отечественную систему «Аврора».

Владеющая брендом Highscreen компания «Вобис Компьютер» первой представила на российском рынке Android-смартфон в 2009 году. Модель Highscreen PP5420 имела трехдюймовый дисплей, камеру на 3 мегапикселя и операционную систему Android 1.5.

В 2014 году «Вобис Компьютер» анонсировала самый недорогой в России смартфон под управлением операционной системы Windows Phone 8.1 — Highscreen WinJoy. Стоимость гаджета тогда составляла около 3,7 тысячи рублей.

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      Мария Черкасова
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