Задержанный в Аргентине Чуркин даст показания комиссии по предоставлению убежища

Адвокат: Задержанный Чуркин даст показания комиссии по предоставлению убежища

Россиянин Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, предстанет перед комиссией по предоставлению убежища 23 февраля. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.

Чуркин даст показания комиссии, которая решит судьбу россиянина. По словам Рубилара, если решение будет положительным, то экстрадиция россиянина на территорию Украины не состоится.

Ранее заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова сообщила, что Чуркина обвиняют «в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения».

Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева в начале февраля. Сын российского бизнесмена Игоря Чуркина прибыл в страну вместе с семьей как турист. По версии украинского Государственного бюро расследований, задержанный пытался сохранить имущество предприятия «Львовские автобусные заводы» во Львове.