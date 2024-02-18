Бывший футболист сборной России оценил перспективы Дзюбы в политике

Булыкин заявил, что Дзюбу поддержит народ, если он пойдет в политику

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в политике. Его слова приводит Sport24.

«Смотря на каком уровне и смотря куда. Думаю, если Артем Дзюба захочет пойти в политику, у него будет многочисленная поддержка», — заявил Булыкин.

Экс-игрок добавил, что самым сложным в начале политической карьеры является сбор подписей. «Их очень тяжело собрать, поэтому мало кому удается преодолеть этот барьер, хотя мало кто и пытается», — заявил Булыкин.

В октябре 2022 года почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы. Он назвал это глупостью и посоветовал игроку искать работу тренером или футбольным менеджером.