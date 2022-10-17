В РФС оценили перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

Почетный глава РФС Колосков назвал глупостью возможность Дзюбы стать депутатом Госдумы

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы футболиста «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать депутатом Госдумы. Его слова приводит Sport24.

Колосков назвал глупостью возможности спортсмена в политике. «Это смешно! Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», — посчитал он. Почетный глава РФС посоветовал Дзюбе искать работу тренером или футбольным менеджером.

14 октября олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что Дзюба достоин быть в Госдуме. Она отметила, что футболисту придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе петербургского «Зенита», за который он выступал до этого, футболист четыре раза становился чемпионом России.