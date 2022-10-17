Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
2:0
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Трактор
5:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
0:3
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
ХК Сочи
1:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
1:0
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|11-й тур
ЦСКА
2:2
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
07:50, 17 октября 2022Спорт

В РФС оценили перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы

Почетный глава РФС Колосков назвал глупостью возможность Дзюбы стать депутатом Госдумы

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил перспективы футболиста «Адана Демирспор» Артема Дзюбы стать депутатом Госдумы. Его слова приводит Sport24.

Колосков назвал глупостью возможности спортсмена в политике. «Это смешно! Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», — посчитал он. Почетный глава РФС посоветовал Дзюбе искать работу тренером или футбольным менеджером.

14 октября олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что Дзюба достоин быть в Госдуме. Она отметила, что футболисту придется потерять некоторую свободу из-за этого решения.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» на один год с возможностью продления на один сезон. В составе петербургского «Зенита», за который он выступал до этого, футболист четыре раза становился чемпионом России.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Взрывы прозвучали в центре Киева
Днепропетровские власти сообщили о сильном пожаре на энергетическом объекте
В Сумской области взорвался объект критической инфраструктуры
По Крымскому мосту начали ходить автобусы
Россиянку осудили на семь лет за убийство мужа из-за ссоры о яичнице
Росгвардия назвала число задержанных за неделю украинских военных
Мужчина узнал свой настоящий диагноз и удивился реакции родственников
Минобороны показало видео ударов «Искандеров» по объектам ВСУ
В РФС оценили перспективы Дзюбы стать депутатом Госдумы
Россияне стали покупать больше средств от импотенции и противозачаточных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.