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20:34, 18 февраля 2024Спорт

Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля

Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА ввести санкции против Израиля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Группа из 13 депутатов Европарламента призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить от соревнований израильские клубы и сборные из-за конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает Inside World Football.

Авторы инициативы написали отрытое письмо в организации. «Неизбирательное уничтожение мирных жителей, блокада гуманитарной помощи или разрушение инфраструктуры — это преступление, которое мы не можем игнорировать», — говорится в письме, подписи под которым поставили депутаты из Испании, Ирландии, Бельгии и Германии.

8 февраля 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от международных турниров. Среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ.

В декабре 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл ответ чиновников ФИФА и УЕФА на вопрос об отсутствии санкций в отношении сборной Израиля. По его словам, функционеры развели руками.

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      Алексей Гусев
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