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04:30, 18 февраля 2024Наука и техника

Вероятность кражи «лица» у пользователей iPhone оценили

BGR: потеря биометрии возможна при установке подозрительных профилей на iPhone

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Журналисты издания BGR оценили вероятность похищения биометрических данных у пользователей смартфонов Apple. Об этом сообщается на сайте медиа.

Специалисты портала оценили заявление Group-IB о том, что хакеры начали похищать биометрические данные пользователей смартфонов — в том числе, iPhone. По словам журналистов, вероятность такого развития событий мала из-за различных степеней защиты iOS, однако кража возможна.

В материале говорится, что пользователь может заразить свой смартфон Apple вирусом при установке непроверенного приложения из сервиса разработчиков TestFlight. В этом случае хакеры смогут украсть цифровой слепок лица и воспользоваться им в дальнейшем. Также загрузить вирус можно, если установить подозрительный профиль разработчика, который расширяет возможности iPhone.

Авторы BGR отметили, что специалисты и сотрудники некоторых компаний могут пользоваться корпоративными профилями и приложениями. Однако те поставляются из проверенного источника и поэтому не несут в себе опасность.

Ранее специалисты агентства Picus Security рассказали о вирусах, способных отключать защитные системы. Эксперты сравнили новые программы с субмаринами, которые также незаметны и крайне опасны.

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      Андрей Ставицкий
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