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15:44, 18 февраля 2024Спорт

Фитнес-эксперт объяснила влияние режима сна на результаты тренировок

Фото: Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как режим сна влияет на результаты тренировок. Ее слова приводит Men Today.

Специалист объяснила, что важно соблюдать циркадные ритмы и в зависимости от них планировать тренировки, приемы пищи и отдых. Она отметила, что люди с налаженным образом жизни гораздо лучше спят, чем те, у кого режим дня постоянно меняется.

Также Ротач пояснила, что общая продолжительность сна влияет на стройность. Тренер посоветовала сохранять время отхода ко сну в пределах границ одного часа и стараться соблюдать этот график.

Ранее тренер и нутрициолог Юлия Грушина раскрыла секрет стройности. «Самый главный секрет успеха — не бежать за результатом, а влюбиться в процесс, и тогда победа обеспечена», — заявила она.

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      Андрей Стрельцов
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