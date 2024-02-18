Фитнес-эксперт объяснила влияние режима сна на результаты тренировок

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как режим сна влияет на результаты тренировок. Ее слова приводит Men Today.

Специалист объяснила, что важно соблюдать циркадные ритмы и в зависимости от них планировать тренировки, приемы пищи и отдых. Она отметила, что люди с налаженным образом жизни гораздо лучше спят, чем те, у кого режим дня постоянно меняется.

Также Ротач пояснила, что общая продолжительность сна влияет на стройность. Тренер посоветовала сохранять время отхода ко сну в пределах границ одного часа и стараться соблюдать этот график.

Ранее тренер и нутрициолог Юлия Грушина раскрыла секрет стройности. «Самый главный секрет успеха — не бежать за результатом, а влюбиться в процесс, и тогда победа обеспечена», — заявила она.