Фитнес-тренер объяснила пользу утренней зарядки

Фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила пользу утренней зарядки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, эффект не ограничивается зарядом позитива и бодрости на весь день. «Она способствует быстрому пробуждению, улучшает физическую форму и помогает нормализовать вес», — заявила Бутова.

Перед началом занятий эксперт посоветовала запрограммировать себя на достижение определенных целей и ввести новые установки для достижения лучшего результата.

14 февраля фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для долголетия. Она рекомендовала начать с бега на месте. Далее нужно делать круговые движения в плечевых суставах. После этого — наклоны вправо, влево и вперед.