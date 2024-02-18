Малкин высказался о тренировке с 52-летним Ягром

Евгений Малкин о тренировке с 52-летним Яромиром Ягром: это похоже на фантастику

Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о тренировке с 52-летним чехом Яромиром Ягром. Об этом пишет официальный сайт Национальной хоккейеной лиги (НХЛ).

«Это похоже на фантастику. Мы понимаем, насколько он хорош. Но меня удивляет, насколько Яромир хорошо катается», — сказал Малкин. Также Малкин отметил, что был бы не против, если нахождение Ягра в составе не ограничилось только тренировкой.

Чех приехал в Питтсбург на церемонию поднятия свитера с его игровым номером под своды домашней арены «Пингвинз». Это произойдет 18 февраля перед матчем с «Лос-Анджелесом».

Ягр провел в «Питтсбурге» 11 лет и дважды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В данный момент чех продолжает профессиональную карьеру. Он выступает за команду своего родного города «Кладно», владельцем которой сам и является. Ягр занимает первое место в истории хоккея по количеству заброшенных в официальных матчах шайб.

Ранее Ягр рассказал о влиянии выступлений в России на его карьеру в НХЛ. По словам чеха, отъезд в омский «Авангард» помог ему позднее вернуться в НХЛ еще на семь лет. За «Авангард» Ягр играл с 2004-го по 2005 год, а затем с 2008-го по 2011-й.