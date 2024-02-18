Объявлены участники главного боя юбилейного турнира UFC

Уайт объявил, что в главном бою UFC 300 подерутся Перейра и Хилл

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил в соцсети X участников главного поединка UFC 300.

В главном бою юбилейного ивента подерутся бразилец Алекс Перейра и американец Джамал Хилл. Турнир пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля 2024 года.

Промоушен пытается привлечь к участию в UFC 300 действующих и бывших звездных бойцов. Ранее были заявлены поединки Чарльз Оливейра — Арман Царукян, Иржи Прохазка — Александр Ракич, Кэлвин Каттар — Алджамейн Стерлинг и другие.

36-летний Перейра — бывший чемпион UFC в среднем весе и действующий обладатель титула в полутяжелом весе. Всего на его счету девять побед и два поражения.

32-летний Хилл — экс-чемпион в полутяжелом весе. Американец возглавляет список претендентов. За карьеру он одержал победу в 12 поединках, проиграв лишь однажды.