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08:23, 12 ноября 2023Спорт

Бразилец Перейра нокаутировал чеха Прохазку и стал чемпионом UFC

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал чеха Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC
Алекс Перейра

Алекс Перейра. Фото: Marta Lavandier / AP

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Алекс Перейра победил чеха Иржи Прохазку в главном бою турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе завершился во втором раунде. Вначале Перейра отправил Прохазку в нокдаун, а затем добил ударами рук и локтей. Таким образом, бразилец стал обладателем титула.

Победа стала для 36-летнего Перейры девятой в ММА при двух поражениях. Ранее бразильский спортсмен выигрывал пояс чемпиона UFC в среднем весе, победив Исраэля Адесанью. В реванше Адесанья нокаутировал Перейру и тот принял решение перейти в полутяжелый вес.

Прохазка уже был чемпионом UFC в полутяжелом весе. Поражение от Перейры стало для него четвертым в карьере, в активе 31-летнего спортсмена 29 побед при одной ничьей.

Ранее на UFC 295 российский тяжеловес Сергей Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу. Поединок за титул временного чемпиона UFC завершился победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

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      Андрей Стрельцов
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