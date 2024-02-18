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14:42, 18 февраля 2024Россия

Путин объяснил нежелание «топнуть ногой раньше»

Путин: Россия рассчитывала на порядочность партнеров и не начинала СВО раньше

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Россия не начинала специальную военную операцию (СВО) на Украине, так как рассчитывала на порядочность партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом глава государства ответил на вопрос, почему он «не топнул ногой раньше» в отношениях с Западом. «Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми», — объяснил Путин.

По словам главы государства, проблема заключалась в том, что вторая сторона отказалась от договоренностей.

Ранее Путин заявлял, что «Россию просто водили за нос» в ситуации с Минскими соглашениями. Он также утверждал, что Запад не пошел на реализацию Минских договоренностей, а сразу же развязал там фактически войну.

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