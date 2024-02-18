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11:18, 18 февраля 2024Мир

В России отреагировали на слова Байдена о возможной потере Киевом новых городов

Депутат Чепа: украинский конфликт без помощи Запада закончится очень быстро

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский конфликт без помощи Запада закончится очень быстро, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на слова президента США Джо Байдена о возможной потере Киевом новых городов без поддержки союзников.

«Если Украина перестанет получать американскую помощь, конфликт закончится очень быстро. Если Украина будет получать американскую помощь, конфликт закончится так же, но несколько дольше будет», — сказал депутат.

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Как заявил американский лидер Джо Байден, Украина может потерять и другие города после Авдеевки, если Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования Киеву. По его мнению, было бы «неэтично и абсурдно» перестать поддерживать Киев, когда у украинской армии заканчиваются боеприпасы. Он пообещал бороться за то, чтобы республика получила все необходимое оружие и технику.

Последний пакет помощи в размере 250 миллионов Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года. При дальнейшем согласовании возникли противоречия между республиканцами и демократами, из-за чего процесс продвигается медленно.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Речь идет о территории площадью 31,75 квадратных километра. Это позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов со стороны Киева, отметили в военном ведомстве.

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