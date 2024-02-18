Роднина оценила шансы Валиевой стать олимпийской чемпионкой

Роднина допустила, что у Валиевой не будет шанса стать олимпийской чемпионкой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы россиянки Камилы Валиевой стать победительницей Игр. Ее слова приводит «РБ Спорт».

По ее мнению, это зависит от многих факторов. «Сейчас мы отстранены, и неизвестно, примут ли фигуристы участие в ОИ-2026. Допускаю мысль, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой», — заявила Роднина.

17 февраля стало известно, что Валиева выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Премьера запланирована на 26 апреля.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.