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18:15, 18 февраля 2024Спорт

Роднина оценила шансы Валиевой стать олимпийской чемпионкой

Роднина допустила, что у Валиевой не будет шанса стать олимпийской чемпионкой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы россиянки Камилы Валиевой стать победительницей Игр. Ее слова приводит «РБ Спорт».

По ее мнению, это зависит от многих факторов. «Сейчас мы отстранены, и неизвестно, примут ли фигуристы участие в ОИ-2026. Допускаю мысль, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой», — заявила Роднина.

17 февраля стало известно, что Валиева выпустит песню с популярной российской исполнительницей Mia Boyka. Премьера запланирована на 26 апреля.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.

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      Алексей Гусев
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