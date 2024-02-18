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16:10, 18 февраля 2024Спорт

Российские биатлонисты отдали медали Спартакиады белорусам

Команда Латыпова и Бабикова отдала бронзовые медали Спартакиады белорусам
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Белоруссии бронзовые медали Всероссийской Спартакиады. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

18 февраля белорусы Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский финишировали третьими в эстафетной гонке. Однако из-за правил турнира им не вручили награды.

Бронзовые медали достались ставшей четвертой команде Башкортостана, за которую выступили Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов. После награждения россияне передали свои медали соперникам из Белоруссии.

Победу в эстафете одержала команда из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сборная Свердловской области стала второй.

Биатлонные соревнования в рамках Спартакиады проходили в Златоусте (Челябинская область).

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