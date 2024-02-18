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00:32, 19 февраля 2024Спорт

Российские борцы заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы

Российские борцы заняли четвертое место в медальном зачете ЧЕ в Бухаресте

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские борцы заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата Европы, проходившего в Бухаресте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представители страны завоевали три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Первое место в зачете заняли турецкие борцы. В их активе семь медалей высшего достоинства, шесть серебряных наград и четыре бронзовые. На втором и третьем местах финишировали азербайджанцы (5,3,8) и армяне (4,0,2) соответственно.

Ранее 18 февраля золото на чемпионате Европы в весовой категории до 61 килограмма завоевал россиянин Абасгаджи Магомедов. В финальной схватке он победил Зелимхана Абакарова, который представляет Албанию.

Чемпионат Европы по борьбе проходил в Бухаресте и завершился 18 февраля. Исполком Объединенного мира борьбы допустил до участия в турнире российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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