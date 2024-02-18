Шипулин рассказал об убивающем биатлон отсутствии россиян

Шипулин заявил, что отсутствие россиян на международных турнирах убивает биатлон

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин высказался об отстранении отечественных спортсменов от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат».

Шипулин рассказал, что перестал смотреть Кубок мира, но следит за внутренними стартами. «Без российских спортсменов биатлон уже неинтересен. Норвежцы убивают биатлон? Биатлон убивает отсутствие русских», — заявил он.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала турниры без россиян соревнованиями астматиков. Она отметила, что ей такие соревнования неинтересны.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.