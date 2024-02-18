США начали готовить ответ России из-за якобы размещенной ядерной бомбы в космосе

NBC: В США начали готовить ответ из-за российской ядерной угрозы в космосе

В США начали готовить ответ из-за якобы имеющихся у России планов разместить в космосе ядерную бомбу. Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер в программе «Встреча с прессой» на американском канале NBC.

По словам Тернера, он убежден, что Россия ведет ядерную программу космического базирования и это представляет очень серьезную угрозу для национальной безопасности США. «Мы встретились с [советником по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал излагать план, который, как мы надеемся, поможет решить эту проблему», — заявил конгрессмен.

Ранее в феврале ABC News со ссылкой на источники сообщил о размещении российской ядерной бомбы в космосе. Отмечалось, что речь шла о возможном применении оружия против спутников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе уловкой Вашингтона, чтобы подвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег.