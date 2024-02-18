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04:18, 18 февраля 2024Мир

Столтенберг и фон дер Ляйен собрались «выпить против Путина»

Bild: участники Мюнхенской конференции собрались, чтобы выпить против Путина
Йенс Столтенберг и Урсуда фон дер Ляйен

Йенс Столтенберг и Урсуда фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, а также ряд других участников Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринке под названием «Ночь свободы» с неофициальным девизом Prost gegen Putin! («Выпьем против Путина!»). Об этом пишет Bild.

Среди посетителей мероприятия также замечены бывший министр иностранных дел США Джон Керри, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, а также представители бизнеса и военных структур. Гостей вечеринки угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

Ранее газета Politico написала, что на Мюнхенской конференции по безопасности царит мрачная атмосфера, большинство участников со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией.

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      Марина Совина
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