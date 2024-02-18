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19:38, 18 февраля 2024Бывший СССР

Полковник назвал ключевое для России направление после взятия Авдеевки

Полковник Кошкин: Россия после взятия Авдеевки будет двигаться на запад

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия после взятия под контроль Авдеевки будет двигаться на запад, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это направление основным в зоне боевых действий.

«Сегодня Авдеевка — это ключевой опорный пункт. Об этом, не скрывая, говорят и в Киеве, что они не смогли удержать, это стало уже всем известно. Оценочные суждения дают на Западе, говорят, что это вообще может стать весьма поворотным пунктом для общих боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот тот опорный пункт, с которого постоянно обстреливали Донецк», — сказал он.

Открылись направления, прежде всего, на запад. Естественно, этот успех идет по линии боевого соприкосновения, с нашей стороны он будет, конечно, закрепляться

Андрей Кошкинвоенный эксперт

Минобороны России сообщило о полном взятии Авдеевки. В военном ведомстве уточнили, что это произошло 17 февраля. Российские силы продвинулись на глубину 8,6 километра, общая площадь взятой под контроль территории составила 31,75 квадратного километра. Как отмечал глава военного ведомства Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение Киева оставить Авдеевку риском попасть в окружение. Он также добавил, что республике не хватает помощи союзников.

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