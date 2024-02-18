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00:11, 18 февраля 2024Мир

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Байденом

Зеленский на Мюнхенской конференции провел телефонный разговор с Байденом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Felix HÃrhager / dpa / Global Look Press

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил сам украинский лидер, пишет РИА Новости.

«Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим в мудрое решение Конгресса», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции признал превосходство российских войск над ВСУ. Политик назвал украинский конфликт несправедливым «с точки зрения преимущества».

Также, по его словам, если Соединенные Штаты перестанут оказывать помощь Украине, то Киев перестанет считать эту страну своим стратегическим партнером. По словам политика, он даже не рассматривает альтернативы такому формату партнерства.

Ранее газета Politico написала, что на Мюнхенской конференции по безопасности царит мрачная атмосфера, большинство участников со скепсисом оценивают шансы Украины одержать победу над Россией.

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      Марина Совина
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