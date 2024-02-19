Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 19 февраля 2024Мир

Берлин не захотел искать смысл в возможном звонке Шольца Путину

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: звонок Шольца Путину «должен иметь смысл»

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на данный момент не планирует проводить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, так как в звонке «должен иметься смысл». Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя возможность телефонных переговоров между Берлином и Москвой.

«В настоящее время таких планов нет», — сообщил спикер кабмина Германии. Он добавил, что любые телефонные контакты «должны иметь смысл».

О возможности телефонного разговора с Путиным ранее высказался новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб, одержавший победу во втором туре выборов 11 февраля. Будучи кандидатом на должность президента, Стубб заявил, что в случае победы не стал бы отвечать на поздравительный звонок от Путина, так как между Россией и Финляндией в настоящее время нет политических отношений, а начало разговоров с Москвой возможно только после окончания боевых действий на Украине. После победы на выборах Стубб сообщил журналистам, что не получил поздравлений из России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Россиян призвали не целовать кошек и собак

      Раскрыта причина конфискации у Петра Порошенко фабрики в России

      Хованский сделал пересадку бороды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше