Берлин не захотел искать смысл в возможном звонке Шольца Путину

Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: звонок Шольца Путину «должен иметь смысл»

Канцлер Германии Олаф Шольц на данный момент не планирует проводить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, так как в звонке «должен иметься смысл». Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя возможность телефонных переговоров между Берлином и Москвой.

«В настоящее время таких планов нет», — сообщил спикер кабмина Германии. Он добавил, что любые телефонные контакты «должны иметь смысл».

О возможности телефонного разговора с Путиным ранее высказался новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб, одержавший победу во втором туре выборов 11 февраля. Будучи кандидатом на должность президента, Стубб заявил, что в случае победы не стал бы отвечать на поздравительный звонок от Путина, так как между Россией и Финляндией в настоящее время нет политических отношений, а начало разговоров с Москвой возможно только после окончания боевых действий на Украине. После победы на выборах Стубб сообщил журналистам, что не получил поздравлений из России.