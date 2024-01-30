Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы

Кандидаты в президенты Финляндии не сошлись во мнении по «звонку Путина»

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто в эфире телеканала Yle поразмышляли над тем, приняли ли бы они поздравления с победой на выборах от главы России Владимира Путина.

Так, по словам Стубба, он не стал бы отвечать на звонок российского лидера. Он пояснил, что сейчас у Финляндии нет политических отношений с Москвой, а их появление возможно только после завершения конфликта на Украине или после согласования этого вопроса с союзниками.

Хаависто, в свою очередь, не поддержал позицию соперника. Он рассказал, что ответил бы Путину, поскольку это звонок президента. Однако, добавил кандидат, он не стал бы вступать в предметные политические дискуссии без координации с Евросоюзом.

Ранее стало известно, что Стубб и Хаависто вышли во второй тур президентских выборов. Стубб набрал 27,2 процента голосов, а Хаависто поддержали 25,8 процента избирателей.