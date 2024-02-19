Бывший игрок сборной России по футболу сравнил цены в Москве и Майами

Нигматуллин рассказал, что для жизни в Москве ему нужен миллион рублей в месяц

Бывший игрок сборной России по футболу Руслан Нигматуллин сравнил цены в России и США. Его слова приводит Sports.ru.

Нигматуллин рассказал, что для жизни в Москве ему нужно около миллиона рублей в месяц — экс-голкипер тратит на кафе и рестораны 200 тысяч. «Но жить в Майами еще дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием», — добавил он.

Ранее Нигматуллин назвал причину, по которой переезжал жить в США. «Здесь круглый год лето! Теплый океан: можно купаться целый день. Многие в шутку называют Майами тупиком для счастливых — здесь идеальная атмосфера», — поделился бывший футболист, который вернулся в Россию в октябре 2023-го.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».