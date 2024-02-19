Медведев вылетел из топ-3 рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился с третьей на четвертую строчку рейтинга ATP

Россиянин Даниил Медведев вылетел из топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список представлен на сайте организации.

Медведев опустился с третьей на четвертую строчку. Он поменялся местами с итальянцем Янником Синнером, который обошел россиянина на пять баллов. Первую строчку по-прежнему занимает серб Новак Джокович, вслед за ним располагается испанец Карлос Алькарас.

18 февраля Синнер выиграл турнир в ATP 500 в Роттердаме. В 2023-м победителем соревнований стал Медведев, однако он отказался защищать титул в этом году.

Также Синнер победил Медведева в финале Australian Open-2024. Россиянин уступил итальянцу в пяти сетах со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.