Теннисист Даниил Медведев в пяти сетах проиграл Синнеру в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open 2024 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающей встрече отечественный спортсмен встречался с итальянцем Яником Синнером. Медведев в пяти сетах уступил со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 3 часа 44 минуты.

В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Синнер оказался сильнее Джоковича на этой же стадии турнира со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Синнер является четвертой ракеткой мира. Он впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема и выиграл его. Медведев является третьей ракеткой мира. В его активе одна победа на турнирах Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году.

