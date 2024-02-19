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18:41, 19 февраля 2024Спорт

Министр спорта России оценил мотивацию лучших атлетов страны в условиях санкций

Олег Матыцин заявил, что у лучших спортсменов России нет проблем с мотивацией

Фото: Юлия Неструева / ТАСС

Министр спорта России Олег Матыцин оценил мотивацию лучших атлетов страны в условиях международных санкций. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, спортсмены не испытывают проблем, что доказали их результаты на Спартакиаде-2024. «Лыжник Александр Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады. Результат фигуристки Аделии Петросян больше чем на 25 баллов превышает результат победительницы финала Гран-при по фигурному катанию этого сезона», — отметил Матыцин.

Ранее биатлонист Евгений Сидоров сравнил Спартакиаду с чемпионатом мира. По его словам, российский старт не сможет заменить международный.

В конце февраля — начале марта 2022 года многие международные спортивные организации отстранили российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В некоторых видах атлеты из РФ выступают в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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