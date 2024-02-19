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12:49, 19 февраля 2024Наука и техника

На одной ракете запустят сразу 44 российских «Марафона-IoT»

«Решетнев»: на одной ракете можно запустить 44 российских спутника «Марафон-IoT»

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

На одной ракете можно запустить сразу 44 российских спутника для интернета вещей системы «Марафон-IoT». Об этом со ссылкой на издание «Сибирский спутник» компании «Решетнев» сообщает ТАСС.

Указанная возможность достигается благодаря конфигурации платформы, в рамках которой применены технические решения, позволяющие обеспечить серийное производство космических аппаратов. В дальнейшем компания на базе платформы планирует создавать спутники микрокласса массой до ста килограммов.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей серии «Марафон-IoT», которая входит в проект «Сфера», перенесли для дополнительных проверок программного обеспечения.

В сентябре генеральный директор компании «Решетнев» Евгений Нестеров сообщил, что организация планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах. Самой многочисленной группировкой спутников станет «Марафон-IoT», которая получит 271 аппарат.

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      Иван Потапов
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