Российского форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата, который прошел под открытым небом на арене «Метлайф-стэдиум». Решающую шайбу в овертайме забросил Панарин. Также форвард сделал две результативные передачи.

Второй звездой дня стал шведский форвард «Лос‑Анджелес Кингс» Адриан Кемпе, оформивший дубль в матче с «Питтсбург Пингвинс» (2:1). Третьей звездой был признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого гол и пас в матче против «Аризоны Койотис» (4:3).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 55 матчах в составе «Рейнджерс». На его счету 74 очка — 32 шайбы и 42 результативных передачи.