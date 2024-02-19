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09:22, 19 февраля 2024Спорт

Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата, который прошел под открытым небом на арене «Метлайф-стэдиум». Решающую шайбу в овертайме забросил Панарин. Также форвард сделал две результативные передачи.

Второй звездой дня стал шведский форвард «Лос‑Анджелес Кингс» Адриан Кемпе, оформивший дубль в матче с «Питтсбург Пингвинс» (2:1). Третьей звездой был признан канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого гол и пас в матче против «Аризоны Койотис» (4:3).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 55 матчах в составе «Рейнджерс». На его счету 74 очка — 32 шайбы и 42 результативных передачи.

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      Дарья Коршунова
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