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06:20, 19 февраля 2024Спорт

Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

Гол и ассисты Панарина в овертайме принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

Фото: Dennis Schneidler / Reuters

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла под открытым небом на арене «Метлайф-стэдиум», где домашние матчи проводят клубы Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Матч посетили 79600 зрителей. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 6:5 (1:3, 2:1, 2:1, 1:0).

Победу команде принес российский нападающий Артемий Панарин, забив гол на 61-й минуте. Он также отличился двумя голевыми передачами. Хоккеист увеличил количество заброшенных шайб в сезоне-2023/24 до 32 и повторил личный снайперский рекорд в НХЛ.

Ранее Панарин установил рекорд «Рейнджерс». Он отдал результативную передачу и набрал 60-е очко в сезоне. Нападающий достиг этого показателя за 43 игры.

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      Марина Совина
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