Призер чемпионат мира оценила шансы Валиевой возобновить карьеру

Леонова заявила, что Валиева сможет быстро возобновить карьеру, если захочет

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила шансы россиянки Камилы Валиевой вернуться в спорт после четырехлетней дисквалификации. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

По ее словам, фигуристка быстро сможет возобновить карьеру, если захочет. «Есть такая поговорка: "Ноги помнят". Прийти в форму ей не составит особого труда, находясь в таком штабе и с такими специалистами», — заявила Леонова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Валиевой стать победительницей Игр. «Допускаю мысль, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.