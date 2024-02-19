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07:07, 20 февраля 2024Спорт

Призер чемпионат мира оценила шансы Валиевой возобновить карьеру

Леонова заявила, что Валиева сможет быстро возобновить карьеру, если захочет

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила шансы россиянки Камилы Валиевой вернуться в спорт после четырехлетней дисквалификации. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

По ее словам, фигуристка быстро сможет возобновить карьеру, если захочет. «Есть такая поговорка: "Ноги помнят". Прийти в форму ей не составит особого труда, находясь в таком штабе и с такими специалистами», — заявила Леонова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Валиевой стать победительницей Игр. «Допускаю мысль, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно.

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      Алексей Гусев
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