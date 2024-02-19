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15:28, 19 февраля 2024Наука и техника

Производитель «Красух» увеличил поставки по гособоронзаказу

Выпускающий комплексы «Красуха» КРЭТ кратно увеличил поставки по гособоронзаказу

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех»), который производит комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха», увеличил поставки по гособоронзаказу. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает ТАСС.

«Концерн "Радиоэлектронные технологии" отмечает сегодня пятнадцатилетие. За годы работы КРЭТ кратно нарастил поставки в рамках гособоронзаказа», — сказали в «Ростехе».

Отмечается, что в концерн входит около 70 предприятий, которые выпускают различную продукцию, включая авионику для пассажирских самолетов МС-21 и Superjet, комплексы РЭБ и медицинскую технику.

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В ноябре представитель КРЭТ сообщил, что бортовой комплекс обороны «Витебск», который защищает российские вертолеты от зенитных ракет, улучшат с учетом опыта специальной военной операции.

В сентябре в Минобороны России рассказали о высокой эффективности, которую демонстрирует комплекс «Красуха-С4» в зоне специальной военной операции.

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      Даниил Иринин
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