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11:30, 13 сентября 2023Наука и техника

Минобороны России оценило эффективность комплекса РЭБ «Красуха-С4» в зоне СВО

Минобороны РФ: комплекс «Красуха-С4» показывает высокую эффективность в зоне СВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-С4» показывает высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). Такую оценку приводит Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника станции помех с позывным Шмель, программно-аппаратные средства комплекса позволяют воздействовать на вражеские летательные аппараты, вынуждая их подняться выше и зайти в зону действия огневого контакта российской противовоздушной обороны (ПВО).

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В марте подполковник в запасе Павел Калмыков заявил, что Россия может глушить и перехватывать оказавшиеся на ее территории беспилотные летательные аппараты с помощью системы РЭБ.

В июне 2022 года Минобороны России показало видео с подавлением украинского беспилотного летательного аппарата комплексом «Красуха-С4».

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    Иван Потапов
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