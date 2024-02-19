Россиянам напомнили об оплате налога на доход по вкладам

Экономист Ермилова: необходимо заплатить налог на доход по вкладам до 1 декабря

Россиянам в 2024 году необходимо будет впервые заплатить налог на доход по вкладам. Об этом в беседе с изданием aif.ru напомнила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Эксперт подчеркнула, что ставка этого налога нефиксированная и каждому важно правильно подсчитать сумму данного сбора. Необлагаемая база дохода по вкладу рассчитывается как один миллион рублей, умноженный на ключевую ставку, объяснила экономист. Все доходы свыше этой суммы облагаются стандартным налогом на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов, добавила Ермилова.

В 2023 году сумма необлагаемого дохода по вкладу составила 150 тысяч рублей, так как в начале декабря ключевая ставка Банка России была на уровне 15 процентов. «Если совокупные доходы по всем вкладам клиента вне зависимости от банка превысили 150 тысяч рублей, придется заплатить налог на разницу. Например, если человек получил процентами 160 тысяч рублей, то налог составит 13 процентов от 10 тысяч рублей», — рассказала экономист. Оплату произвести нужно до 1 декабря 2024 года, добавила она.

Налог на процентный доход по депозитам свыше миллиона рублей в России предложили ввести еще в 2020 году, первым расчетным периодом должен был стать 2021-й (выплата налога в 2022 году). Однако после резкого увеличение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) правительство решило отменить сбор на два года. В ноябре 2023 года Счетная палата отказалась продлевать действие этой меры, и 2023 год стал первым расчетным периодом для уплаты нового сбора.